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НХЛ. Бостон минимально побеждает Юту, поражения Флориды и Вашингтон

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон минимально побеждает Юту, поражения Флориды и Вашингтон

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Юта" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

"Коламбус" – "Тампа-Бэй" – 7:6 после ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0)

"Детройт" – "Айлендерс" – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)

"Нью-Джерси" – "Каролина" – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

"Оттава" – "Вегас" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

"Вашингтон" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 3:2 после Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

"Чикаго" – "Флорида" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

"Калгари" – "Рейнджерс" – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

"Эдмонтон" – "Миннесота" – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

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