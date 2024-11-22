Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Бостон минимально побеждает Юту, поражения Флориды и Вашингтон
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 21 на 22 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Юта" – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
"Коламбус" – "Тампа-Бэй" – 7:6 после ОТ (1:3, 4:2, 1:1, 1:0)
"Детройт" – "Айлендерс" – 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
"Нью-Джерси" – "Каролина" – 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
"Оттава" – "Вегас" – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
"Вашингтон" – "Колорадо" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 3:2 после Б (1:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
"Чикаго" – "Флорида" – 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
"Калгари" – "Рейнджерс" – 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
"Эдмонтон" – "Миннесота" – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
Популярное сейчас
- Новый контракт Гвардиолы, вероятная продажа Зинченко и ценник Забарного. Главные новости за 21 ноября.
- Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят
- Может стать вторым после Мудрика. СМИ раскрыли, за сколько Борнмут может продать Забарного
- НХЛ. Каролина побеждает Сент-Луис, Вегас уступает Вашингтону
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля