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НХЛ. Виннипег побеждает Питтсбург, Анахайм уступает Баффало
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Виннипег"
1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)
"Анахайм" – "Баффало"
2 – 3 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 0-1)
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