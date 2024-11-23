  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Виннипег побеждает Питтсбург, Анахайм уступает Баффало
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Виннипег побеждает Питтсбург, Анахайм уступает Баффало

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег побеждает Питтсбург, Анахайм уступает Баффало

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Виннипег"

1 – 4 (0-1; 0-2; 1-1)

"Анахайм" – "Баффало"

2 – 3 после ОТ (1-0; 1-2; 0-0; 0-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Бостон минимально побеждает Юту, поражения Флориды и Вашингтон
yellow-arrow
НХЛ. Торонто побеждает Вегас, Филадельфия проигрывает Каролине
yellow-arrow
НХЛ. Калгари в серии буллитов побеждает Айлендерс, Чикаго проигрывает Анахайму
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости