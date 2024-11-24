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НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Чикаго, поражения Флориды и Детройт
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 23 на 24 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Филадельфия" – "Чикаго" – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)
"Лос-Анджелес" – "Сиэтл" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
"Калгари" – "Миннесота" – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)
"Флорида" – "Колорадо" – 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)
"Нэшвилл" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
"Коламбус" – "Каролина" – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)
"Детройт" – "Бостон" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
"Монреаль" – "Вегас" – 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)
"Оттава" - "Ванкувер" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)
"Питтсбург" - "Юта" - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
"Тампо-Бей" - "Даллас" - 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)
"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
"Айлендерс" - "Сент-Луис" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
"Сан-Хосе" – "Баффало" – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)
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