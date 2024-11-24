  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Чикаго, поражения Флориды и Детройт
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Чикаго, поражения Флориды и Детройт

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Чикаго, поражения Флориды и Детройт

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 23 на 24 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Филадельфия" – "Чикаго" – 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

"Лос-Анджелес" – "Сиэтл" – 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

"Калгари" – "Миннесота" – 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

"Флорида" – "Колорадо" – 4:7 (2:1, 1:4, 1:2)

"Нэшвилл" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

"Коламбус" – "Каролина" – 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0)

"Детройт" – "Бостон" – 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

"Монреаль" – "Вегас" – 2:6 (0:0, 0:5, 2:1)

"Оттава" - "Ванкувер" - 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

"Питтсбург" - "Юта" - 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)

"Тампо-Бей" - "Даллас" - 2:4 (2:2, 0:0, 0:2)

"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

"Айлендерс" - "Сент-Луис" - 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

"Сан-Хосе" – "Баффало" – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

"Эдмонтон" - "Рейнджерс" - 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Виннипег побеждает Питтсбург, Анахайм уступает Баффало
yellow-arrow
НХЛ. Бостон минимально побеждает Юту, поражения Флориды и Вашингтон
yellow-arrow
НХЛ. Торонто побеждает Вегас, Филадельфия проигрывает Каролине
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости