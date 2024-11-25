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НХЛ. Торонто минимально побеждает Юту

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто минимально побеждает Юту

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 24 на 25 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Юта"

3 – 2 (0-1; 3-0; 0-1)

1 период: 0-1 Кули (17,48);

2 период: 1-1 Марнер (05,15); 2-1 Марнер (09,34); 3-1 Нюландер (10,50);

3 период: 3-2 Макбейн (01,51)

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