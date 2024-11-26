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НХЛ. Сент-Луис побеждает Рейнджерс, Даллас проигрывает Каролине
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 25 на 26 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Сент-Луис" – 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)
"Филадельфия" – "Вегас" – 4:5 после Б (2:0, 2:3, 0:1, 0:0, 0:1)
"Тампа-Бэй" – "Колорадо" – 8:2 (5:1, 1:0, 2:1)
"Флорида" – "Вашингтон" – 1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
"Каролина" – "Даллас" – 6:4 (1:2, 0:1, 5:1)
"Нью-Джерси" – "Нэшвилл" – 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
"Айлендерс" – "Детройт" – 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
"Оттава" – "Калгари" – 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
"Миннесота" – "Виннипег" – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
"Анахайм" – "Сиэтл" – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
"Сан-Хосе" – "Лос-Анджелес" – 7:2 (1:0, 1:2, 5:0)
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