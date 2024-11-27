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НХЛ. Бостон уступает Ванкуверу, Юта в овертайме побеждает Монреаль

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон уступает Ванкуверу, Юта в овертайме побеждает Монреаль

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Ванкувер"

0 – 2 (0-0; 0-1; 0-1)

"Монреаль" – "Юта"

2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)

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