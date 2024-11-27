Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Бостон уступает Ванкуверу, Юта в овертайме побеждает Монреаль
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 26 на 27 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Ванкувер"
0 – 2 (0-0; 0-1; 0-1)
"Монреаль" – "Юта"
2 – 3 после ОТ (0-0; 1-1; 1-1; 0-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кошмар Гвардиолы, 100 голов Левандовского, дебют Степанова. Главные новости за 26 ноября
- ЛЧ. Манчестер Сити – Фейенорд 3:3. Катастрофа продолжается
- 17-летний украинский форвард дебютировал за Байер в Лиге чемпионов
- НХЛ. Филадельфия в овертайме побеждает Чикаго, поражения Флориды и Детройт
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн