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НХЛ. Миннесота минимально побеждает Баффало, Торонто уступает Флориде

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота минимально побеждает Баффало, Торонто уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 27 на 28 ноября прошли матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024-2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" - "Миннесота" - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0)

"Каролина" – "Рейнджерс" – 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

"Нью-Джерси" - "Сент-Луис" - 0:3 (0:3, 0:0, 0:0, 0:0)

"Коламбус" - "Монреаль" - 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

"Детройт" – "Калгари" – 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

"Флорида" - "Торонто" - 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

"Айлендерс" - "Бостон" - 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)

"Питтсбург" - "Ванкувер" - 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)

"Тампа-Бэй" – "Вашингтон" – 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)

"Нэшвилл" - "Филадельфия" - 2:3 (2:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1)

"Чикаго" – "Даллас" – 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)

"Лос-Анджелес" – "Виннипег" – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

"Сиэтл" - "Анахайм" - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

"Колорадо" - "Вегас" - 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

"Сан-Хосе" – "Оттава" – 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)

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