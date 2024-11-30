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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Юту, Бостон уступает Питтсбургу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Питтсбург"
1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)
"Вегас" – "Виннипег"
4 – 3 (2-1; 0-1; 2-1)
"Даллас" – "Колорадо"
5 – 3 (2-1; 2-0; 1-2)
"Юта" – "Эдмонтон"
3 – 4 после ОТ (2-0; 0-3; 1-0; 0-1)
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