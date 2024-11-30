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НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Юту, Бостон уступает Питтсбургу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Эдмонтон в овертайме побеждает Юту, Бостон уступает Питтсбургу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 29 на 30 ноября прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Питтсбург"

1 – 2 (1-0; 0-1; 0-1)

"Вегас" – "Виннипег"

4 – 3 (2-1; 0-1; 2-1)

"Даллас" – "Колорадо"

5 – 3 (2-1; 2-0; 1-2)

"Юта" – "Эдмонтон"

3 – 4 после ОТ (2-0; 0-3; 1-0; 0-1)

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