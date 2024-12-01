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НХЛ. Флорида разгромила Каролину, Вегас проигрывает Юте

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида разгромила Каролину, Вегас проигрывает Юте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 30 ноября на 1 декабря прошли матчи Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Каролина" – 6:0 (0:0, 2:0, 4:0)

"Лос-Анджелес" – "Оттава" – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

"Сент-Луис" - "Филадельфия" - 2:3 (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

"Нью-Джерси" - "Вашингтон" - 5:6 (1:1, 1:3, 3:2)

"Питтсбург" - "Калгари" - 6:2 (1:0, 2:0, 3:2)

"Тампа-Бэй" - "Торонто" - 3:5 (0:1, 0:3, 3:1)

"Айлендерс" – "Баффало" – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

"Миннесота" – "Нэшвилл" – 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

"Сиэтл" - "Сан-Хосе" - 2:4 (0:1, 1:3, 1:0)

"Вегас" - "Юта" - 0:6 (0:4, 0:2, 0:0)

"Колорадо" – "Эдмонтон" – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

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