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НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Оттаву

Хоккей
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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Оттаву

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 1 на 2 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Анахайм" – "Оттава"

4 – 3 после Б (2-1; 0-1; 1-1; 0-0; 2-0)

1 период: 1-0 Ватрано (14:45); 1-1 Ткачук (17:36); 2-1 Лакоб (19:54)

2 период: 2-2 Ткачук (00:37)

3 период: 3-2 Ватрано (04:37); 3-3 Казинс (05:46)

Буллиты: 1-0 Терри, 2-0 Зеграс

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