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НХЛ. Нью-Джерси уверенно побеждает Рейнджерс, Юта минимально уступает Даллас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Нью-Джерси"
1 – 5 (0-2; 1-3; 0-0)
"Торонто" – "Чикаго"
4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)
"Юта" – "Даллас"
1 – 2 (0-0; 0-2; 1-0)
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