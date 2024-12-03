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НХЛ. Нью-Джерси уверенно побеждает Рейнджерс, Юта минимально уступает Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси уверенно побеждает Рейнджерс, Юта минимально уступает Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси"

1 – 5 (0-2; 1-3; 0-0)

"Торонто" – "Чикаго"

4 – 1 (1-0; 1-0; 2-1)

"Юта" – "Даллас"

1 – 2 (0-0; 0-2; 1-0)

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