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НХЛ. Бостон в овертайме побеждает Детройт, Эдмонтон минимально уступает Вегасу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон в овертайме побеждает Детройт, Эдмонтон минимально уступает Вегасу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" - "Детройт" - 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

"Баффало" – "Колорадо" – 4:5 (4:0, 0:1, 0:4)

"Каролина" – "Сиэтл" – 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

"Монреаль" – "Айлендерс" – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

"Питтсбург" – "Флорида" – 5:4 (2:1, 1:0, 1:3, 1:0)

"Вашингтон" - "Сан-Хосе" - 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

"Миннесота" – "Ванкувер" – 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

"Виннипег" – "Сент-Луис" – 1:4 (0:0, 0:2, 1:2

"Калгари" – "Коламбус" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

"Вегас" - "Эдмонтон" - 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

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