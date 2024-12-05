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НХЛ. Торонто минимально побеждает Нэшвилл, Анахайм уступает Вегасу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто минимально побеждает Нэшвилл, Анахайм уступает Вегасу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Чикаго" – "Бостон" – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

"Торонто" - "Нэшвилл" - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)

"Анахайм" - "Вегас" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

"Лос-Анджелес" – "Даллас" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

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