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НХЛ. Торонто минимально побеждает Нэшвилл, Анахайм уступает Вегасу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Чикаго" – "Бостон" – 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)
"Торонто" - "Нэшвилл" - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
"Анахайм" - "Вегас" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
"Лос-Анджелес" – "Даллас" – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
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