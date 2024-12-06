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НХЛ. Тампа-Бэй разгромно побеждает Сан-Хосе, поражения Колорадо и Коламбус

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Тампа-Бэй разгромно побеждает Сан-Хосе, поражения Колорадо и Коламбус

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Виннипег"

2 – 3 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 0-1)

"Каролина" – "Колорадо"

5 – 3 (1-1; 2-0; 2-2)

"Монреаль" – "Нэшвилл"

3 – 0 (1-0; 0-0; 2-0)

"Оттава" – "Детройт"

2 – 1 (1-0; 0-0; 1-1)

"Тампа-Бей" – "Сан-Хосе"

8 – 1 (5-0; 2-0; 1-1)

"Филадельфия" – "Флорида"

5 – 7 (0-2; 4-2; 1-3)

"Айлендерс" – "Сиэтл"

2 – 5 (0-2; 0-2; 2-1)

"Эдмонтон" – "Коламбус"

6 – 3 (1-1; 4-1; 1-1)

"Калгари" – "Сент-Луис"

3 – 4 после ОТ (1-2; 1-0; 1-1; 0-1)

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