Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Миннесота уверенно побеждает Анахайм, поражения Торонто и Даллас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Сиэтл"
3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)
"Торонто" – "Вашингтон"
1 – 3 (0-0; 1-1; 0-2)
"Рейнджерс" – "Питтсбург"
4 – 2 (0-0; 2-1; 2-1)
"Анахайм" – "Миннесота"
1 – 5 (0-0; 0-3; 1-2)
"Ванкувер" – "Коламбус"
5 – 2 (0-2; 2-0; 3-0)
"Вегас" – "Даллас"
3 – 2 (1-0; 2-1; 0-1)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Каладзе: Зеленский не принадлежит Украине, он служит интересам другой страны
- Украинский тренер описал ситуацию в Полесье словами Пепа Гвардиолы
- НХЛ. Нью-Джерси уверенно побеждает Рейнджерс, Юта минимально уступает Даллас
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку
- Федорчук: Подопечные Ротаня разочаровали. У динамовцев очень короткая скамейка запасных
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000