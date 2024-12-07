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НХЛ. Миннесота уверенно побеждает Анахайм, поражения Торонто и Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Миннесота уверенно побеждает Анахайм, поражения Торонто и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" – "Сиэтл"

3 – 2 (1-1; 1-1; 1-0)

"Торонто" – "Вашингтон"

1 – 3 (0-0; 1-1; 0-2)

"Рейнджерс" – "Питтсбург"

4 – 2 (0-0; 2-1; 2-1)

"Анахайм" – "Миннесота"

1 – 5 (0-0; 0-3; 1-2)

"Ванкувер" – "Коламбус"

5 – 2 (0-2; 2-0; 3-0)

"Вегас" – "Даллас"

3 – 2 (1-0; 2-1; 0-1)

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