Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Виннипег побеждает Чикаго, поражения Детройт и Торонто
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Филадельфия" – 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
"Баффало" – "Юта" – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)
"Чикаго" – "Виннипег" – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)
"Айлендерс" – "Каролина" – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1
"Флорида" – "Сан-Хосе" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
"Детройт" – "Колорадо" – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
"Монреаль" – "Вашингтон" – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)
"Оттава" – "Нэшвилл" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
"Питтсбург" - "Торонто" - 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)
"Лос-Анджелес" – "Миннесота" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
Популярное сейчас
- Силы обороны ликвидировали очередную крупную партию оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
- Даже Мбаппе забил. Жирона — Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча
- Почти миллиард. США объявили о новом пакете военной помощи для Украины
- НХЛ. Миннесота уверенно побеждает Анахайм, поражения Торонто и Даллас
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку