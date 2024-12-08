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НХЛ. Виннипег побеждает Чикаго, поражения Детройт и Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Виннипег побеждает Чикаго, поражения Детройт и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Филадельфия" – 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)

"Баффало" – "Юта" – 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

"Чикаго" – "Виннипег" – 2:4 (2:1, 0:1, 0:2)

"Айлендерс" – "Каролина" – 4:3 (0:1, 4:1, 0:1

"Флорида" – "Сан-Хосе" – 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

"Детройт" – "Колорадо" – 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

"Монреаль" – "Вашингтон" – 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

"Оттава" – "Нэшвилл" – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

"Питтсбург" - "Торонто" - 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

"Лос-Анджелес" – "Миннесота" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Эдмонтон" – "Сент-Луис" – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

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