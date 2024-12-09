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НХЛ. Колорадо разгромили Нью-Джерси, поражения Виннипег и Оттавы

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Колорадо разгромили Нью-Джерси, поражения Виннипег и Оттавы

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Оттава" – "Айлендерс"

2 – 4 (1-2; 1-0; 0-2)

"Виннипег" – "Коламбус"

1 – 4 (0-0; 1-1; 0-3)

"Нью-Джерси" – "Колорадо"

0 – 4 (0-2; 0-1; 0-1)

"Филадельфия" – "Юта"

2 – 4 (0-0; 2-3; 0-1)

"Даллас" – "Калгари"

6 – 2 (1-1; 1-1; 4-0)

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