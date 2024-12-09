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НХЛ. Колорадо разгромили Нью-Джерси, поражения Виннипег и Оттавы
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 8 на 9 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Оттава" – "Айлендерс"
2 – 4 (1-2; 1-0; 0-2)
"Виннипег" – "Коламбус"
1 – 4 (0-0; 1-1; 0-3)
"Нью-Джерси" – "Колорадо"
0 – 4 (0-2; 0-1; 0-1)
"Филадельфия" – "Юта"
2 – 4 (0-0; 2-3; 0-1)
"Даллас" – "Калгари"
6 – 2 (1-1; 1-1; 4-0)
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