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НХЛ. Рейджерс минимально уступает Чикаго, победы Детройт и Монреаль в серии буллитов

Хоккей

Результаты матчей тура НХЛ

НХЛ. Рейджерс минимально уступает Чикаго, победы Детройт и Монреаль в серии буллитов

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:

"Баффало" – "Детройт"

5 – 6 после Б (3-2; 2-1; 0-2; 0-0; 1-2)

"Рейнджерс" – "Чикаго"

1 – 2 (1-1; 0-1; 0-0)

"Монреаль" – "Анахайм"

3 – 2 после Б (1-1; 1-1; 0-0; 0-0; 2-0)

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