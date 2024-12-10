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НХЛ. Рейджерс минимально уступает Чикаго, победы Детройт и Монреаль в серии буллитов
Результаты матчей тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:
"Баффало" – "Детройт"
5 – 6 после Б (3-2; 2-1; 0-2; 0-0; 1-2)
"Рейнджерс" – "Чикаго"
1 – 2 (1-1; 0-1; 0-0)
"Монреаль" – "Анахайм"
3 – 2 после Б (1-1; 1-1; 0-0; 0-0; 2-0)
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