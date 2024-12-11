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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Нью-Джерси, Бостон разгромно проигрывает Виннипегу

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Нью-Джерси, Бостон разгромно проигрывает Виннипегу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:

"Каролина" – "Сан-Хосе" – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

"Коламбус" - "Филадельфия" - 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

"Нью-Джерси" - "Торонто" - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

"Питтсбург" – "Колорадо" – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)

"Айлендерс" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

"Нэшвилл" – "Калгари" – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)

"Виннипег" – "Бостон" – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

"Эдмонтон" – "Тампа-Бэй" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

"Юта" – "Миннесота" – 4:5 (1:0, 0:2, 3:2, 0:0, 0:1)

"Сиэтл" – "Флорида" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2)

"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

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