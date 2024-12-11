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НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Нью-Джерси, Бостон разгромно проигрывает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:
"Каролина" – "Сан-Хосе" – 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
"Коламбус" - "Филадельфия" - 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)
"Нью-Джерси" - "Торонто" - 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
"Питтсбург" – "Колорадо" – 2:6 (0:2, 2:1, 0:3)
"Айлендерс" - "Лос-Анджелес" - 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
"Нэшвилл" – "Калгари" – 3:4 (2:1, 1:3, 0:0)
"Виннипег" – "Бостон" – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)
"Эдмонтон" – "Тампа-Бэй" – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
"Юта" – "Миннесота" – 4:5 (1:0, 0:2, 3:2, 0:0, 0:1)
"Сиэтл" – "Флорида" – 1:2 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:2)
"Ванкувер" – "Сент-Луис" – 3:4 (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
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