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НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Баффало, Анахайм уступает Оттаве
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 11 на 12 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:
"Баффало" – "Рейджерс"
2 – 3 (0-1; 0-0; 2-2)
"Оттава" – "Анахайм"
5 – 1 (3-0; 1-0; 1-1)
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