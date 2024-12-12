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НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Баффало, Анахайм уступает Оттаве

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Баффало, Анахайм уступает Оттаве

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 11 на 12 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результат:

"Баффало" – "Рейджерс"

2 – 3 (0-1; 0-0; 2-2)

"Оттава" – "Анахайм"

5 – 1 (3-0; 1-0; 1-1)

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