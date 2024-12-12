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Сборная Украины по хоккею с минимальным счетом уступила Польше в товарищеском матче
Команды играли осторожно на протяжении всего матча
Domen Jancic
12 декабря сборная Украины по хоккею уступила в первом из двух товарищеских матчей против Польши.
Уже на второй минуте первого периода наша команда открыла счет. Результативной шайбой отметился Глеб Кривошапкин. Вскоре Камиль Садлоха сравнял счет в матче.
Во втором периоде ни одна из команд не смогла отличиться и на заключительный перерыв они ушли при счете 1:1. На 11-й минуте третьего периода Бартош Ежьорский вывел сборную Польши вперед и принес команде победу с минимальным счетом.
Товарищеский матч. Первый поединок
Украина — Польша 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Второй матч между Украиной и Польшей состоится в пятницу, 13 декабря, в 19:00.
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