Сборная Украины по хоккею с минимальным счетом уступила Польше в товарищеском матче

12 декабря сборная Украины по хоккею уступила в первом из двух товарищеских матчей против Польши.

Уже на второй минуте первого периода наша команда открыла счет. Результативной шайбой отметился Глеб Кривошапкин. Вскоре Камиль Садлоха сравнял счет в матче.

Во втором периоде ни одна из команд не смогла отличиться и на заключительный перерыв они ушли при счете 1:1. На 11-й минуте третьего периода Бартош Ежьорский вывел сборную Польши вперед и принес команде победу с минимальным счетом.

Товарищеский матч. Первый поединок

Украина — Польша 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Второй матч между Украиной и Польшей состоится в пятницу, 13 декабря, в 19:00.