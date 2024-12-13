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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Коламбус, поражения Виннипег и Даллас
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Вашингтон" – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
"Монреаль" – "Питтсбург" – 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)
"Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)
"Филадельфия" – "Детройт" – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
"Торонто" – "Анахайм" – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)
"Айлендерс" - "Чикаго" - 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)
"Даллас" – "Нэшвилл" – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
"Виннипег" – "Вегас" – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)
"Миннесота" – "Эдмонтон" – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)
"Калгари" – "Тампо-Бей" – 3:8 (1:1, 2:3, 0:4
"Колорадо" – "Юта" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
"Сиэтл" – "Бостон" – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)
"Ванкувер" – "Флорида" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
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