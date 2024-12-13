  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Коламбус, поражения Виннипег и Даллас
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Коламбус, поражения Виннипег и Даллас

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Коламбус, поражения Виннипег и Даллас

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Вашингтон" – 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

"Монреаль" – "Питтсбург" – 2:9 (1:1, 1:2, 0:6)

"Нью-Джерси" – "Лос-Анджелес" – 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

"Филадельфия" – "Детройт" – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

"Торонто" – "Анахайм" – 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

"Айлендерс" - "Чикаго" - 5:4 (0:1, 2:0, 3:3)

"Даллас" – "Нэшвилл" – 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)

"Сент-Луис" – "Сан-Хосе" – 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

"Виннипег" – "Вегас" – 2:3 (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

"Миннесота" – "Эдмонтон" – 1:7 (1:2, 0:3, 0:2)

"Калгари" – "Тампо-Бей" – 3:8 (1:1, 2:3, 0:4

"Колорадо" – "Юта" – 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

"Сиэтл" – "Бостон" – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

"Ванкувер" – "Флорида" – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

По теме
yellow-arrow
Сборная Украины по хоккею с минимальным счетом уступила Польше в товарищеском матче
yellow-arrow
НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Баффало, Анахайм уступает Оттаве
yellow-arrow
НХЛ. Торонто в овертайме побеждает Нью-Джерси, Бостон разгромно проигрывает Виннипегу
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости