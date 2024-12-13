Двукратный обладатель Кубка Стэнли огласил о завершении карьеры

34-летний канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Джастин Шульц объявил о завершении карьеры.

Защитник Джастин Шульц дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" в 2016 и 2017 году, но не смог подписать контракт ни с одним из клубов НХЛ до начала сезона-2024/2025.

Тогда он отправился в швейцарский клуб "Лугано", а после восьми матчей в составе принял решение о завершении игровой карьеры.

В 745 играх в НХЛ Шульц забил 71 гол и сделал 253 передачи, набрав в сумме 324 очка.