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Двукратный обладатель Кубка Стэнли огласил о завершении карьеры
Канадскому хоккеисту сейчас 34 года
34-летний канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Джастин Шульц объявил о завершении карьеры.
Защитник Джастин Шульц дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" в 2016 и 2017 году, но не смог подписать контракт ни с одним из клубов НХЛ до начала сезона-2024/2025.
Тогда он отправился в швейцарский клуб "Лугано", а после восьми матчей в составе принял решение о завершении игровой карьеры.
В 745 играх в НХЛ Шульц забил 71 гол и сделал 253 передачи, набрав в сумме 324 очка.
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