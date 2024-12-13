  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Двукратный обладатель Кубка Стэнли огласил о завершении карьеры
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли огласил о завершении карьеры

Хоккей

Канадскому хоккеисту сейчас 34 года

Двукратный обладатель Кубка Стэнли огласил о завершении карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

34-летний канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" Джастин Шульц объявил о завершении карьеры.

Защитник Джастин Шульц дважды становился обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз" в 2016 и 2017 году, но не смог подписать контракт ни с одним из клубов НХЛ до начала сезона-2024/2025.

Тогда он отправился в швейцарский клуб "Лугано", а после восьми матчей в составе принял решение о завершении игровой карьеры.

В 745 играх в НХЛ Шульц забил 71 гол и сделал 253 передачи, набрав в сумме 324 очка.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Коламбус, поражения Виннипег и Даллас
yellow-arrow
Сборная Украины по хоккею с минимальным счетом уступила Польше в товарищеском матче
yellow-arrow
НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Баффало, Анахайм уступает Оттаве
Питтсбург Пингвинз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости