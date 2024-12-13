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Сборная Украины по хоккею обыграла Польшу в товарищеском матче

Хоккей

Взяли реванш

Сборная Украины по хоккею обыграла Польшу в товарищеском матче

Domen Jancic

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по хоккею одержала победу во втором товарищеском матче против сборной Польши (2:1).

Наша команда утвердила два поединка против соперников по ЧМ, Польши. В стартовом матче победу одержали поляки со счетом 2:1.

Первой забросила шайбу сборная Украины - отличился Илья Крикля. В середине второго периода Карол Билас сравнял счет в матче, однако в завершающем отрезке матча Александр Шаповалов своей шайбой принес «сине-желтым» первую победу.

Товарищеский матч. Второй поединок

Польша — Украина 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

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