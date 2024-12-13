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Сборная Украины по хоккею обыграла Польшу в товарищеском матче
Взяли реванш
Domen Jancic
Сборная Украины по хоккею одержала победу во втором товарищеском матче против сборной Польши (2:1).
Наша команда утвердила два поединка против соперников по ЧМ, Польши. В стартовом матче победу одержали поляки со счетом 2:1.
Первой забросила шайбу сборная Украины - отличился Илья Крикля. В середине второго периода Карол Билас сравнял счет в матче, однако в завершающем отрезке матча Александр Шаповалов своей шайбой принес «сине-желтым» первую победу.
Товарищеский матч. Второй поединок
Польша — Украина 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
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