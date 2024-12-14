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НХЛ. Оттава разгромно побеждает Каролину
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 13 на 14 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Оттава"
0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)
2 период: 0-1 Пинто (04,04)
3 период: 0-2 Дженсен (14,45); 0-3 Пинто (19,13)
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