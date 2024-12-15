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НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 14 на 15 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" - "Чикаго" - 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)
"Рейнджерс" – "Лос-Анджелес" – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)
"Миннесота" – "Филадельфия" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Эдмонтон" - "Вегас" - 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)
"Виннипег" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)
"Коламбус" - "Анахайм" - 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
"Детройт" – "Торонто" – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
"Оттава" - "Питтсбург" - 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)
"Вашингтон" – "Баффало" – 4:2 (1: 1, 1:1, 2:0)
"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
"Колорадо" – "Нэшвилл" – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)
"Сан-Хосе" – "Юта" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)
"Сиэтл" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
"Ванкувер" – "Бостон" – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
"Калгари" – "Флорида" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
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