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НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нью-Джерси" - "Чикаго" - 4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

"Рейнджерс" – "Лос-Анджелес" – 1:5 (0:2, 1:3, 0:0)

"Миннесота" – "Филадельфия" – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Эдмонтон" - "Вегас" - 6:3 (1:0, 4:2, 1:1)

"Виннипег" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:0, 1:1)

"Коламбус" - "Анахайм" - 3:4 (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

"Детройт" – "Торонто" – 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

"Оттава" - "Питтсбург" - 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0)

"Вашингтон" – "Баффало" – 4:2 (1: 1, 1:1, 2:0)

"Даллас" - "Сент-Луис" - 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

"Колорадо" – "Нэшвилл" – 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)

"Сан-Хосе" – "Юта" – 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

"Сиэтл" – "Тампа-Бэй" – 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)

"Ванкувер" – "Бостон" – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)

"Калгари" – "Флорида" – 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

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