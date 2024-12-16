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НХЛ. Каролина побеждает Коламбус, Баффало уступает Торонто

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина побеждает Коламбус, Баффало уступает Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 15 на 16 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Коламбус"

4 – 1 (2-0; 1-1; 1-0)

"Торонто" – "Баффало"

5 – 3 (1-2; 3-1; 1-0)

"Миннесота" – "Вегас"

2 – 3 (1-1; 1-1; 0-1)

"Сент-Луис" – "Рейнджерс"

3 – 2 (1-0; 2-0; 0-2)

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