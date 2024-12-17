  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Даллас побеждает Вашингтон, Эдмонтон уступает Флориде
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Даллас побеждает Вашингтон, Эдмонтон уступает Флориде

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Даллас побеждает Вашингтон, Эдмонтон уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Даллас" – "Вашингтон"

3 - 1 (0-1; 2-0; 1-0)

"Эдмонтон" – "Флорида"

5 - 6 (1-2; 3-1; 1-3)

"Ванкувер" – "Колорадо"

3 - 1 (1-0; 1-0; 1-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Каролина побеждает Коламбус, Баффало уступает Торонто
yellow-arrow
НХЛ. Нью-Джерси побеждает Чикаго, поражения Вегас и Торонто
yellow-arrow
НХЛ. Оттава разгромно побеждает Каролину
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости