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НХЛ. Даллас побеждает Вашингтон, Эдмонтон уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 16 на 17 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Даллас" – "Вашингтон"
3 - 1 (0-1; 2-0; 1-0)
"Эдмонтон" – "Флорида"
5 - 6 (1-2; 3-1; 1-3)
"Ванкувер" – "Колорадо"
3 - 1 (1-0; 1-0; 1-1)
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