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НХЛ. Детройт побеждает Филадельфию, Миннесота уступает Флориде

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Детройт побеждает Филадельфию, Миннесота уступает Флориде

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Детройт" – "Филадельфия" – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)

"Даллас" – "Торонто" – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

"Миннесота" – "Флорида" – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

"Анахайм" – "Виннипег" – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

"Юта" - "Ванкувер" - 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)

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