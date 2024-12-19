Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Детройт побеждает Филадельфию, Миннесота уступает Флориде
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 18 на 19 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Филадельфия" – 6:4 (1:1, 3:1, 2:2)
"Даллас" – "Торонто" – 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)
"Миннесота" – "Флорида" – 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)
"Анахайм" – "Виннипег" – 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
"Юта" - "Ванкувер" - 3:2 (0:0, 0:1, 2:1, 1:0)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Прорыв Довбика, камбек Григорчука и очередной трофей Реала. Главные новости за 18 декабря
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Прорвало! Довбик оформил дубль в матче Кубка Италии
- НХЛ. Каролина побеждает Коламбус, Баффало уступает Торонто
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000