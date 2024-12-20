Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Коламбус побеждает Нью-Джерси, поражения Калгари и Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 19 на 20 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Коламбус" – "Нью-Джерси" – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)
"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
"Филадельфия" – "Лос-Анджелес" - 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)
"Нэшвилл" – "Питтсбург" – 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)
"Чикаго" – "Сиэтл" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
"Калгари" – "Оттава" – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)
"Эдмонтон" – "Бостон" – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
"Вегас" – "Ванкувер" - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
"Сан-Хосе" – "Колорадо" – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
Популярное сейчас
- Продолжение допинг-скандала Мудрика, итоги Лиги Конференций и новые владельцы Эвертона. Главные новости за 19 декабря
- Конкуренция будет жесткой. Два французских клуба интересуются форвардом Шахтера
- Пан или пропал. Мудрик инициировал открытие допинг-пробы Б
- НХЛ. Каролина побеждает Коламбус, Баффало уступает Торонто
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет