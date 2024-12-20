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НХЛ. Коламбус побеждает Нью-Джерси, поражения Калгари и Сан-Хосе

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Результаты тура НХЛ

НХЛ. Коламбус побеждает Нью-Джерси, поражения Калгари и Сан-Хосе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 19 на 20 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Нью-Джерси" – 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

"Тампа-Бэй" – "Сент-Луис" – 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

"Филадельфия" – "Лос-Анджелес" - 3:7 (1:1, 2:2, 0:4)

"Нэшвилл" – "Питтсбург" – 4:5 (2:1, 1:2, 1:1, 0:1)

"Чикаго" – "Сиэтл" – 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

"Калгари" – "Оттава" – 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1)

"Эдмонтон" – "Бостон" – 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)

"Вегас" – "Ванкувер" - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

"Сан-Хосе" – "Колорадо" – 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)

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