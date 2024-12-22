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НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Лос-Анджелес, поражения Чикаго и Сан-Хосе

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Лос-Анджелес, поражения Чикаго и Сан-Хосе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 21 на 22 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезон 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Нэшвилл" – "Лос-Анджелес" – 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)

"Калгари" – "Чикаго" – 6:4 (2:0, 3:1, 1:3)

"Эдмонтон" - "Сан-Хосе" - 3:2 (1:2, 0:0, 1:0, 1:0, 1:0)

"Виннипег" – "Миннесота" – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

"Бостон" - "Баффало" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

"Монреаль" – "Детройт" – 5:1 (3:1, 2:0, 0:0)

"Нью-Джерси" - "Питтсбург" - 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

"Филадельфия" - "Коламбус" - 5:4 (0:1, 0:1, 4:2, 1:0)

"Торонто" - "Айлендерс" - 3:6 (1:3, 1:0, 1:0, 1:3)

"Ванкувер" – "Оттава" – 4:5 (2:2, 1:2, 1:0, 0:1)

"Вегас" - "Сиэтл" - 6:2 (3:1, 0:0, 3:1)

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