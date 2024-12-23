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НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Юту, Оттава проигрывает Эдмонтону
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Лос-Анджелес"
3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)
"Тампа-Бэй" – "Флорида"
2 – 4 (1-1; 0-2; 1-1)
"Юта" – "Анахайм"
4 – 5 после Б (2-1; 2-1; 0-2; 0-0; 0-1)
"Эдмонтон" – "Оттава"
3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)
"Колорадо" – "Сиэтл"
5 – 2 (1-1; 2-1; 2-0)
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