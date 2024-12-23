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НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Юту, Оттава проигрывает Эдмонтону

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Юту, Оттава проигрывает Эдмонтону

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 22 на 23 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Лос-Анджелес"

3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)

"Тампа-Бэй" – "Флорида"

2 – 4 (1-1; 0-2; 1-1)

"Юта" – "Анахайм"

4 – 5 после Б (2-1; 2-1; 0-2; 0-0; 0-1)

"Эдмонтон" – "Оттава"

3 – 1 (1-0; 1-1; 1-0)

"Колорадо" – "Сиэтл"

5 – 2 (1-1; 2-1; 2-0)

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