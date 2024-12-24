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НХЛ. Коламбус минимально побеждает Монреаль, поражения Детройт и Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
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В ночь с 23 на 24 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Нью-Джерси" – "Рейнджерс" – 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
"Торонто" – "Виннипег" – 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
"Бостон" - "Вашингтон" - 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
"Коламбус" – "Монреаль" – 5:4 (2:0, 1:3, 2:1)
"Детройт" – "Сент-Луис" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Флорида" - "Тампа-Бэй" - 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
"Питтсбург" – "Филадельфия" – 7:3 (4:1, 1:2, 2:0)
"Айлендерс" - "Баффало" - 1:7 (0:2, 1:3, 0:2)
"Миннесота"– "Чикаго" – 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)
"Нэшвилл" - "Каролина" - 5:2 (1:0, 1:0, 3:2)
"Ванкувер" – "Сан-Хосе" – 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)
"Юта" - "Даллас" - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
"Вегас" - "Анахайм" - 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
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