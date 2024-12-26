Детройт назвал имя нового главного тренера

"Детройт Ред Уингз" назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба "красных крыльев".

Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, "Ред Уингз" наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.

Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы как "Сан-Хосе Шаркс", "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз". Работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.