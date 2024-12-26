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Детройт назвал имя нового главного тренера
На этой должности он заменил Дерека Лалонда
Фото: Getty Images
"Детройт Ред Уингз" назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба "красных крыльев".
Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, "Ред Уингз" наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.
Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы как "Сан-Хосе Шаркс", "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз". Работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.
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