  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Детройт назвал имя нового главного тренера
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Детройт назвал имя нового главного тренера

Хоккей
Обновлено

На этой должности он заменил Дерека Лалонда

Детройт назвал имя нового главного тренера

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Детройт Ред Уингз" назначил Тодда Маклеллана новым главным тренером клуба. Об этом сообщает пресс-служба "красных крыльев".

Бывший наставник Дерек Лалонд отправлен в отставку. Кроме того, "Ред Уингз" наняли Трента Йони в качестве помощника главного тренера.

Тодд Маклеллан ранее возглавлял такие клубы как "Сан-Хосе Шаркс", "Эдмонтон Ойлерз", "Лос-Анджелес Кингз". Работал с национальной сборной Канады на ЧМ-2015, где завоевал золотые медали.

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Коламбус минимально побеждает Монреаль, поражения Детройт и Сан-Хосе
yellow-arrow
НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Юту, Оттава проигрывает Эдмонтону
yellow-arrow
НХЛ. Нэшвилл в овертайме побеждает Лос-Анджелес, поражения Чикаго и Сан-Хосе
Детройт Ред Уингз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости