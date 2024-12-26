  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Сборная Швеции с победы стартовала на МЧМ-2025
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Швеции с победы стартовала на МЧМ-2025

Хоккей

Уверенная победа команды

Сборная Швеции с победы стартовала на МЧМ-2025

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В Оттаве, Канада, на стадионе "Ти-Ди Плэйс Арена" состоялся матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции.

Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2025. Группа B

Словакия U20 - Швеция U20 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте, а за пару минут до окончания второго отрезка Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.

После перерыва Швеция забросила ещё три шайбы, на что гости сумели ответить лишь одной.

По теме
yellow-arrow
Детройт назвал имя нового главного тренера
yellow-arrow
НХЛ. Коламбус минимально побеждает Монреаль, поражения Детройт и Сан-Хосе
yellow-arrow
НХЛ. Анахайм в серии буллитов побеждает Юту, Оттава проигрывает Эдмонтону
сборная Швеции по хоккею
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости