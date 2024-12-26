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Сборная Швеции с победы стартовала на МЧМ-2025
Уверенная победа команды
Фото: Getty Images
В Оттаве, Канада, на стадионе "Ти-Ди Плэйс Арена" состоялся матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции.
Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.
U20 ЧМ-2025. Группа B
Словакия U20 - Швеция U20 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)
На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.
На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте, а за пару минут до окончания второго отрезка Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.
После перерыва Швеция забросила ещё три шайбы, на что гости сумели ответить лишь одной.
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