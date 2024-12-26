Сборная Швеции с победы стартовала на МЧМ-2025

В Оттаве, Канада, на стадионе "Ти-Ди Плэйс Арена" состоялся матч молодёжного чемпионата мира 2025, в котором встречались сборные Словакии и Швеции.

Матч завершился победой национальной команды Швеции со счётом 5:2.

U20 ЧМ-2025. Группа B

Словакия U20 - Швеция U20 2:5 (1:0, 0:2, 1:3)

На 12-й минуте первого перерода Далибор Дворски с передач Якуба Хромяка и Максима Штрбака открыл счёт во встрече.

На четвёртой минуте второго периода Расмус Бергквист с передач Акселя Сандин-Пелликки и Давида Гранберга восстановил равенство в счёте, а за пару минут до окончания второго отрезка Аксель Сандин-Пелликка с передач Феликс Унгер Cёрума и Тома Вилландера вывел Швецию вперёд.

После перерыва Швеция забросила ещё три шайбы, на что гости сумели ответить лишь одной.