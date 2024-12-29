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НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, поражения Оттавы и Сан-Хосе
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 28 на 29 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Коламбус"
4 – 0 (1-0; 2-0; 1-0)
"Виннипег" – "Оттава"
4 – 2 (0-1; 2-1; 2-0)
"Каролина" – "Нью-Джерси"
5 – 2 (0-0; 1-1; 4-1)
"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"
6 – 2 (2-1; 3-0; 1-1)
"Торонто" – "Вашингтон"
2 – 5 (1-2; 1-1; 0-2)
"Айлендерс" – "Питтсбург"
6 – 3 (1-1; 3-2; 2-0)
"Сан-Хосе" – "Калгари"
1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)
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