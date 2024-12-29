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НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, поражения Оттавы и Сан-Хосе

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон разгромили Коламбус, поражения Оттавы и Сан-Хосе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 28 на 29 декабря состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Коламбус"

4 – 0 (1-0; 2-0; 1-0)

"Виннипег" – "Оттава"

4 – 2 (0-1; 2-1; 2-0)

"Каролина" – "Нью-Джерси"

5 – 2 (0-0; 1-1; 4-1)

"Тампа-Бэй" – "Рейнджерс"

6 – 2 (2-1; 3-0; 1-1)

"Торонто" – "Вашингтон"

2 – 5 (1-2; 1-1; 0-2)

"Айлендерс" – "Питтсбург"

6 – 3 (1-1; 3-2; 2-0)

"Сан-Хосе" – "Калгари"

1 – 3 (0-1; 1-1; 0-1)

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