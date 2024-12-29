Клуб НХЛ могут оштрафовать за тренировку во время рождественской паузы

Штраф грозит клубу НХЛ "Даллас Старз". Все из-за тренировки коллектива в рождественскую паузу. Команде могут насчитать 100 тысяч долларов долга.

Тренер звезд Питер Дебур после матча с "Миннесотой" признался, что команда имела дополнительное занятие.

Согласно коллективному договору, команды лиги не могут тренироваться, играть в рождественскую паузу.