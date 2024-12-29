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Клуб НХЛ могут оштрафовать за тренировку во время рождественской паузы
Веселая ситуация
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Штраф грозит клубу НХЛ "Даллас Старз". Все из-за тренировки коллектива в рождественскую паузу. Команде могут насчитать 100 тысяч долларов долга.
Тренер звезд Питер Дебур после матча с "Миннесотой" признался, что команда имела дополнительное занятие.
Согласно коллективному договору, команды лиги не могут тренироваться, играть в рождественскую паузу.
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