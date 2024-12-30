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НХЛ. Баффало побеждает Сент-Луис, поражения Вашингтона и Калгари
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 29 на 30 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Сент-Луис" – "Баффало" – 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)
"Анахайм" – "Эдмонтон" – 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
"Тампа-Бэй" – "Монреаль" – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2
"Детройт" – "Вашингтон" – 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
"Питтсбург" – "Айлендерс" – 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
"Миннесота" – "Оттава" – 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)
"Вегас" – "Калгари" – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
"Чикаго" – "Даллас" – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
"Лос-Анджелес" – "Филадельфия" – 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
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