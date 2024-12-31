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НХЛ. Флорида побеждает Рейнджерс, Нэшвилл уступает Виннипегу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Рейнджерс"
5 – 3 (2-0; 1-2; 2-1)
"Виннипег" – "Нэшвилл"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
"Сиэтл" – "Юта"
5 – 2 (2-1; 0-1; 3-0)
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