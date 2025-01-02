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НХЛ. Лос-Анджелес уверенно побеждает Нью-Джерси
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 1 на 2 января состоялся матч очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Лос-Анджелес" – "Нью-Джерси"
3 – 0 (0-0; 1-0; 2-0)
2 период: 1-0 Ли (06:23)
3 период: 2-0 Байфилд (11:01); 3-0 Кемпе (15:35)
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