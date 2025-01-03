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НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Бостон, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Миннесоте
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь со 2 на 3 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Рейнджерс" – "Бостон" – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
"Вашингтон" – "Миннесота" – 3:4 после Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)
"Коламбус" - "Детройт" - 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)
"Флорида" – "Каролина" – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
"Айлендерс" - "Торонто" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
"Виннипег" – "Анахайм" – 3:4 после ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
"Даллас" – "Оттава" – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)
"Калгари" – "Юта" – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)
"Колорадо" – "Баффало" – 6:5 после ОТ (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)
"Вегас" - "Филадельфия" - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
"Сиэтл" – "Ванкувер" – 3:4 после Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
"Сан-Хосе" - "Тампа-Бей" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
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