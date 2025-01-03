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НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Бостон, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Миннесоте

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Бостон, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Миннесоте

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь со 2 на 3 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Рейнджерс" – "Бостон" – 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

"Вашингтон" – "Миннесота" – 3:4 после Б (1:2, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1)

"Коламбус" - "Детройт" - 4:5 (1:3, 2:0, 1:2)

"Флорида" – "Каролина" – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

"Айлендерс" - "Торонто" - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

"Виннипег" – "Анахайм" – 3:4 после ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)

"Даллас" – "Оттава" – 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

"Калгари" – "Юта" – 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

"Колорадо" – "Баффало" – 6:5 после ОТ (0:2, 1:1, 4:2, 1:0)

"Вегас" - "Филадельфия" - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

"Сиэтл" – "Ванкувер" – 3:4 после Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

"Сан-Хосе" - "Тампа-Бей" - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

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