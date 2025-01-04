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НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, Оттава уступает Сент-Луис

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, Оттава уступает Сент-Луис

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 3 на 4 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Флорида" – "Питтсбург"

3 – 2 после Б (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 2-0)

"Сент-Луис" – "Оттава"

4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)

"Чикаго" – "Монреаль"

4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)

"Эдмонтон" – "Анахайм"

3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)

"Ванкувер" – "Нэшвилл"

0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)

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