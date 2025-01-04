Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, Оттава уступает Сент-Луис
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 3 на 4 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Флорида" – "Питтсбург"
3 – 2 после Б (0-0; 1-1; 1-1; 0-0; 2-0)
"Сент-Луис" – "Оттава"
4 – 0 (2-0; 1-0; 1-0)
"Чикаго" – "Монреаль"
4 – 2 (1-1; 1-0; 2-1)
"Эдмонтон" – "Анахайм"
3 – 2 (1-0; 1-1; 1-1)
"Ванкувер" – "Нэшвилл"
0 – 3 (0-0; 0-1; 0-2)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Примера. Валенсия – Реал 1:2. Громкая сенсация на Месталье… не состоялась
- "Вы должны были вынести Довбика с поля", - Вирт пояснил свои скандальные слова
- Динамо проявляет интерес к вингеру из чемпионата Польши
- НХЛ. Флорида побеждает Рейнджерс, Нэшвилл уступает Виннипегу
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- Дилетта Леотта: невероятная мама и икона итальянского телевидения, покорившая сердце Кариуса
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000