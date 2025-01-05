  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Монреаль в серии буллитов побеждает Колорадо, Юта в овертайме уступает Далласу
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Монреаль в серии буллитов побеждает Колорадо, Юта в овертайме уступает Далласу

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль в серии буллитов побеждает Колорадо, Юта в овертайме уступает Далласу

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Виннипег" – "Детройт"

2 – 4 (0-1; 1-1; 1-2)

"Каролина" – "Миннесота"

0 – 4 (0-1; 0-1; 0-2)

"Коламбус" – "Сент-Луис"

6 – 4 (1-0; 1-0; 4-4)

"Колорадо" – "Монреаль"

1 – 2 после Б (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-2)

"Торонто" – "Бостон"

6 – 4 (1-0; 1-2; 4-2)

"Даллас" – "Юта"

3 – 2 после ОТ (0-0; 2-2; 0-0; 1-0)

"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй"

2 – 1 (1-1; 0-0; 1-0)

"Вегас" – "Баффало"

3 – 1 (2-0; 0-0; 1-1)

"Калгари" – "Нэшвилл"

1 – 4 (0-0; 1-2; 0-2)

"Сиэтл" – "Эдмонтон"

2 – 4 (0-2; 1-1; 1-1)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Флорида в серии буллитов побеждает Питтсбург, Оттава уступает Сент-Луис
yellow-arrow
НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Бостон, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Миннесоте
yellow-arrow
НХЛ. Лос-Анджелес уверенно побеждает Нью-Джерси
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости