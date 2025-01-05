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НХЛ. Монреаль в серии буллитов побеждает Колорадо, Юта в овертайме уступает Далласу
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Виннипег" – "Детройт"
2 – 4 (0-1; 1-1; 1-2)
"Каролина" – "Миннесота"
0 – 4 (0-1; 0-1; 0-2)
"Коламбус" – "Сент-Луис"
6 – 4 (1-0; 1-0; 4-4)
"Колорадо" – "Монреаль"
1 – 2 после Б (1-0; 0-0; 0-1; 0-0; 0-2)
"Торонто" – "Бостон"
6 – 4 (1-0; 1-2; 4-2)
"Даллас" – "Юта"
3 – 2 после ОТ (0-0; 2-2; 0-0; 1-0)
"Лос-Анджелес" – "Тампа-Бэй"
2 – 1 (1-1; 0-0; 1-0)
"Вегас" – "Баффало"
3 – 1 (2-0; 0-0; 1-1)
"Калгари" – "Нэшвилл"
1 – 4 (0-0; 1-2; 0-2)
"Сиэтл" – "Эдмонтон"
2 – 4 (0-2; 1-1; 1-1)
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