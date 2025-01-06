Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, Тампа-Бэй уступает Анахайм
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Айлдендерс"
4 – 5 после ОТ (1-2; 1-1; 2-1; 0-1)
"Каролина" – "Питтсбург"
4 – 3 после ОТ (0-2; 3-0; 0-1; 1-0)
"Торонто" – "Филадельфия"
3 – 2 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 1-0)
"Анахайм" – "Тампа-Бей"
4 – 1 (2-0; 0-1; 2-0)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Голов не было бы без его работы": испанский журналист оценил действия Довбика в римском дерби
- Серия А. Рома - Лацио 2:0. Законы дерби вновь подтвердились
- В оккупированном Крыму умер бывший игрок Днепра, чемпион СССР
- НХЛ. Рейнджерс минимально побеждает Бостон, Вашингтон в серии буллитов проигрывает Миннесоте
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- "Возможно, Надеин ревновал Поворознюка": Вирт - о том, мог ли получить Дмитрий должность в Вересе
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000