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НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, Тампа-Бэй уступает Анахайм

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, Тампа-Бэй уступает Анахайм

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 5 на 6 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Айлдендерс"

4 – 5 после ОТ (1-2; 1-1; 2-1; 0-1)

"Каролина" – "Питтсбург"

4 – 3 после ОТ (0-2; 3-0; 0-1; 1-0)

"Торонто" – "Филадельфия"

3 – 2 после ОТ (2-1; 0-1; 0-0; 1-0)

"Анахайм" – "Тампа-Бей"

4 – 1 (2-0; 0-1; 2-0)

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