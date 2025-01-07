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НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вашингтон, Ванкувер в овертайме уступает Монреалю
Результаты тура НХЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Баффало" – "Вашингтон"
4:3 после Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1)
"Монреаль" - "Ванкувер"
5:4 после ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)
"Колорадо" – "Флорида"
3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
"Сиэтл" – "Нью-Джерси"
2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
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