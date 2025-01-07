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НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вашингтон, Ванкувер в овертайме уступает Монреалю

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вашингтон, Ванкувер в овертайме уступает Монреалю

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Баффало" – "Вашингтон"

4:3 после Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 2:1)

"Монреаль" - "Ванкувер"

5:4 после ОТ (1:1, 1:2, 2:1, 1:0)

"Колорадо" – "Флорида"

3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

"Сиэтл" – "Нью-Джерси"

2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

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