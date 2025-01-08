  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Бостон разгромно уступает Эдмонтону, Торонто минимально побеждает Филадельфию
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Бостон разгромно уступает Эдмонтону, Торонто минимально побеждает Филадельфию

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Бостон разгромно уступает Эдмонтону, Торонто минимально побеждает Филадельфию

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Бостон" – "Эдмонтон" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

"Детройт" – "Оттава" – 3:2 после ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)

"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:4 после Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:2)

"Рейнджерс" - "Даллас" - 4:5 после ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)

"Тампа-Бей" – "Каролина" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

"Филадельфия" - "Торонто" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

"Виннипег" – "Нэшвилл" – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)

"Миннесота"– "Сент-Луис" – 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)

"Анахайм" - "Калгари" - 2:3 после ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)

"Сан-Хосе" – "Вегас" – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вашингтон, Ванкувер в овертайме уступает Монреалю
yellow-arrow
НХЛ. Каролина в овертайме побеждает Питтсбург, Тампа-Бэй уступает Анахайм
yellow-arrow
НХЛ. Монреаль в серии буллитов побеждает Колорадо, Юта в овертайме уступает Далласу
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости