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НХЛ. Бостон разгромно уступает Эдмонтону, Торонто минимально побеждает Филадельфию
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 7 на 8 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Бостон" – "Эдмонтон" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
"Детройт" – "Оттава" – 3:2 после ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
"Питтсбург" - "Коламбус" - 3:4 после Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:2)
"Рейнджерс" - "Даллас" - 4:5 после ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1)
"Тампа-Бей" – "Каролина" – 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
"Филадельфия" - "Торонто" - 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
"Виннипег" – "Нэшвилл" – 5:2 (3:0, 0:1, 2:1)
"Миннесота"– "Сент-Луис" – 6:4 (2:1, 1:3, 3:0)
"Анахайм" - "Калгари" - 2:3 после ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
"Сан-Хосе" – "Вегас" – 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)
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