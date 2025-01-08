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Матч Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз перенесен

Хоккей

В городе дела обстоят далеко не лучшим образом

Матч Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз перенесен

фото - NHL

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч "Лос-Анджелес Кингз" — "Калгари Флэймз" перенесён из-за лесных пожаров в городе, пишет пресс-служба калифорнийского клуба.

В окрестностях Лос-Анджелеса бушуют лесные пожары, которые уже унесли жизни нескольких человек. Несколько тысяч человек эвакуированы.

"Наши сердца со всем нашим сообществом Лос-Анджелеса. Мы ценим трудолюбие сотрудников службы быстрого реагирования, которые усердно работают, чтобы сдержать огонь и защитить наше сообщество. Мы ценим поддержку лиги в обеспечении безопасности наших болельщиков, персонала и игроков.

Те, у кого есть билеты на сегодняшнюю игру, пожалуйста, сохраните свои билеты. Вам ничего не нужно делать. Билеты будут действительны на перенесённую дату. Более подробная информация и варианты билетов будут сообщены напрямую после подтверждения даты и времени игры", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

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