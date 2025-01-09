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НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Ванкувер, Колорадо уступают Чикаго

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Ванкувер, Колорадо уступают Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 8 на 9 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Ванкувер" – 2:1 после ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1 период: 1-0 Дюбуа (19,27)

2 период: 1-1 Гарланд (19,23)

ОТ: 2-1 Дюбуа (04,19)

"Чикаго" – "Колорадо" – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1 период: 0-1 Парсинен (06,14); 1-1 Михеев (16,48)

2 период: 2-1 Назар (10,17)

3 период: 3-1 Бедард (11,54

"Юта" - "Флорида" - 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

2 период: 0-1 Райнтгард (01,05)

3 период: 0-2 Боквист (01,48); 1-2 Кули (13,41); 1-3 Боквист (17,59); 1-4 Луостаринен (19,38)

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