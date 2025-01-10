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НХЛ. Рейнджерс в овертайме побеждают Нью-Джерси, поражения Бостона и Торонто

Хоккей

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Рейнджерс в овертайме побеждают Нью-Джерси, поражения Бостона и Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 января состоялись матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Коламбус" – "Сиэтл" – 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)

"Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 3:2 посл ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

"Оттава" – "Баффало" – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

"Филадельфия" – "Даллас" – 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

"Питтсбург" – "Эдмонтон" – 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)

"Тампа-Бэй" – "Бостон" – 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

"Каролина" – "Торонто" – 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)

"Миннесота" – "Колорадо" – 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)

"Сент-Луис" - "Анахайм" - 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)

"Вегас" – "Айлендерс" – 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

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