Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Ванкувер и Чикаго
Результаты тура НХЛ
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 10 на 11 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Вашингтон" – "Монреаль"
2 – 3 после ОТ (1-0; 0-2; 1-0; 0-1)
"Детройт" – "Чикаго"
5 – 3 (1-1; 1-0; 3-2)
"Каролина" – "Ванкувер"
2 – 0 (1-0; 1-0; 0-0)
"Виннипег" – "Лос-Анджелес"
1 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)
"Юта" – "Сан-Хосе"
2 – 1 (0-1; 1-0; 1-0)
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Опальный защитник Кривбасса прибыл в расположение Карпат
- Гражданин Италии, воевавший в армии РФ, попал в плен на Харьковщине. ФОТО
- Выбор сделан. Крупский завтра пройдет медосмотр в клубе Первой лиги
- НХЛ. Баффало в серии буллитов побеждает Вашингтон, Ванкувер в овертайме уступает Монреалю
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000