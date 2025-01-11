  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Ванкувер и Чикаго
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Ванкувер и Чикаго

Хоккей
Обновлено

Результаты тура НХЛ

НХЛ. Монреаль в овертайме побеждает Вашингтон, поражения Ванкувер и Чикаго

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 10 на 11 января прошли матчи очередного тура Национальной хоккейной лиги сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Вашингтон" – "Монреаль"

2 – 3 после ОТ (1-0; 0-2; 1-0; 0-1)

"Детройт" – "Чикаго"

5 – 3 (1-1; 1-0; 3-2)

"Каролина" – "Ванкувер"

2 – 0 (1-0; 1-0; 0-0)

"Виннипег" – "Лос-Анджелес"

1 – 2 после ОТ (0-0; 0-1; 1-0; 0-1)

"Юта" – "Сан-Хосе"

2 – 1 (0-1; 1-0; 1-0)

По теме
yellow-arrow
НХЛ. Рейнджерс в овертайме побеждают Нью-Джерси, поражения Бостона и Торонто
yellow-arrow
НХЛ. Вашингтон в овертайме побеждает Ванкувер, Колорадо уступают Чикаго
yellow-arrow
Матч Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз перенесен
НХЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости